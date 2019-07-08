قائمة ممنوعات “عرمرم ” لمباراة القوة الجوية و الزوراء غدا : امن الملاعب يتهيأ بعد فوضى المباراة الملغاة – فيديو

2019/07/08 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تجري يوم الثلاثاء 9/ جولاي – تموز المباراة القمة المنتظرة ضمن الجولة 16 من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز بين ناديي نادي القوة الجوية ونادي الزوراء على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.امن الملاعب يصدر بيان ولائحة : في بيان تلقت” يس عراق ” انه “تم الاجتماع هذا […]

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