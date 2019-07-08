العثور على أربعة معامل للتفخيخ وعدد من الصواريخ ضمن عمليات إرادة النصر

2019/07/08 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ عثر الحشد الشعبي عثر على اربعة معامل للتفخيخ وعدد من الصواريخ ضمن عمليات ارادة النصر.وذكر اعلام الحشد في بيان “اللواء 31 في الحشد الشعبي تمكن اليوم ضمن عمليات ارادة النصر من العثور على وكر يحتوي على معمل تفخيخ و٨ صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، كما عثر على معملين للتفخيخ أيضاً يحتويان ٦صواريخ […]

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