2019/07/08 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد وزير الاتصالات نعيم الربيعي، اليوم الأربعاء، انه جاء الى مجلس النواب من اجل توضيح بعض الملابسات ومحاولة بعض الكتل سحب الثقة عنه، مبينا ان لجنة الخدمات النيابية “داعمة لوزارته”.وقال الربيعي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الشركات الموجودة في وزارة الاتصالات متنفذة وضرب مصالحها ادى الى سوء الخدمة”.وأضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الربيعي متحدياً دعاة إقالته: جئناكم للبرلمان..وسوء الخدمة سببه “متنفذون المركز الخبري الوطني.

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