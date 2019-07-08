2019/07/08 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن القاء القبض على ضابط وموظف، لتورطهم بجريمتي الرشوة والابتزاز.

واوضح المكتب في بيان، ان مفرزة المفتش العام لوزارة الداخلية، الخاصة بعمليات الضبط، القت القبض بالجرم المشهود، على ضابط برتبة رائد، منسوب الى مديرية شرطة الكهرباء، وموظف منسوب الى الوكالة الادارية والمالية، في عملية تمت وفق قرارات قضائية، صادرة عن قاضي تحقيق محكمة الرصافة، مشيرا الى ايقاف المتهمين بقرار قضائي، بعد تدوين اعترافاتهما، فيما يتواصل التحقيق معهما، للتوصل الى باقي المتورطين معهم بالقضية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش الداخلية: القبض على رائد بالشرطة وموظف بتهمتي الرشوة والابتزاز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتش الداخلية: القبض على رائد بالشرطة وموظف بتهمتي الرشوة والابتزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).