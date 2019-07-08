2019/07/08 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكد النائب فالح الزيادي، الاثنين، ان استراتيجية مكافحة الفقر التي اقرتها الحكومة اثبتت فشلها، فيما اشار...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: استراتيجية مكافحة الفقر فاشلة.. الإعداد تتزايد كل عام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: استراتيجية مكافحة الفقر فاشلة.. الإعداد تتزايد كل عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).