بعد فشل الخنجر..المشروع العربي يتنازل من منصب التربية لكتلة الفياض

2019/07/08 | 17:46

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاثنين ، عن تنازل حزب المشروع العربي برئاسة خميس الخنجر عن م...

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