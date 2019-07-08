أمريكا تحقق مع بعثة المنتخب الإيراني للطائرة .. وطهران تحتج

2019/07/08 | 17:46

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند، الإثنين، أن بلاده احتجت لدى السفي...

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