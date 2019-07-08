بعد فضيحة الفلاحي.. إنقاذ ألانبار يطالب بإعادة هيكلة المناصب الأمنية الرفيعة

2019/07/08 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب مجلس إنقاذ الانبار، الاثنين، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإعادة هيكلة المناصب الأمنية الرفيعة بعد التسريب الصوتي لقائد عمليات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي مع احد عناصر المخابرات الأمريكية.وقال رئيس المجلس حميد الهايس في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المؤسسة العسكرية بحاجة إلى إعادة هيكلتها كون اغلب […]

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