مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في السليمانية

2019/07/08 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم واصيب اثنان اخران، اليوم الاثنين، بحادث سير في محافظة السليمانية.

وقالت مديرية شرطة السليمانية في بيان ورد لشفق نيوز ان حادث سير حصل اليوم الاثنين في ناحية بازيان، جنوبي محافظة السليمانية، اسفر عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة اثنين اخرين بجروح.

واضافت ان الجهات المختصة نقلت الجثث الى دائرة الطب العدلي، والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

واشارت مديرية شرطة السليمانية الى فتح دائرة شرطة بازيان تحقيقاً بالحادث.

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