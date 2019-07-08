شرطة بابل: تنفيذ 42 مذكرة قبض قضائية بحق مطلوبين في المحافظة

2019/07/08 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين، عن القبض على مطلوبين للقضاء في المحافظة.

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