الحشد الشعبي يعثر على أربعة معامل للتفخيخ وعدد من الصواريخ ضمن عمليات إرادة النصر

2019/07/08 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الامني، الاثنين، ان الحشد الشعبي عثر على اربعة معامل للتفخيخ وعدد من الصواريخ ضمن عمليات ارادة النصر.وقالت الخلية في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي" نسخة منه، ان "اللواء 31 في الحشد الشعبي تمكن اليوم ضمن عمليات ارادة النصر من العثور على وكر يحتوي على معمل تفخيخ و٨ صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، ...

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