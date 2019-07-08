الشرطة تمنع فتاة في العشرينات من العمر من الانتحار في بابل

2019/07/08 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت دورية تابعه لقيادة شرطة بابل اليوم الاثنين فتاة تبلغ الثالثة والعشرين من العمر من الانتحار بالقاء نفسها من جسر في الحلة .وقال مصدر في شرطة بابل”ان الفتاة كانت تحاول القاء نفسها بنهر الفرات المار بمدينة الحلة الا ان دورية للشرطة استطاعت منعها./انتهى

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