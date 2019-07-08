مجلس نينوى يخصص 25% من موازنة 2019 لمشاريع النفع العام90% منها للصحة

2019/07/08 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة نينوى، الاثنين، عن تخصيص 25% لمشاريع النفع العام ضمن خطة 2019، مبينا ان 90% منها خصص لقطاع الصحة.وقال عضو المجلس خلف الحديدي لـ/المعلومة /، إن “المجلس شرع بمناقشة خطة مشاريع 2019 بمختلف القطاعات بواقع 500 مليار دينار”.وأضاف ان “المجلس خصص 25% من مشاريع 2019 لمشاريع النفع العام […]

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