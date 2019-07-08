ما درجة الحرارة المطلوبة لشواء صحي في الصيف؟

2019/07/08 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي ‫على ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية أثناء الشواء في فصل الصيف، نظرا لأن ‫حرارة الطقس ورطوبة الهواء تشكلان بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا ‫والجراثيم.‫وأوضحت الجمعية أن أولى هذه الاشتراطات تتمثل في غسل اليدين جيدا ‫بالصابون قبل الشواء، مع مراعاة فصل اللحوم النيئة عن غيرها من ‫الأغذية وتخصيص أدوات مطبخ لها، وذلك للحيلولة دون انتقال البكتيريا من ‫اللحوم إلى السلطة مثلا فيما يعرف باسم "التلوث المختلط".

‫كما يجب أن تنضج لحوم الشواء جيدا، لذا لا يجوز أن تقل درجة حرارتها عن ‫70 درجة، وتركها على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين.

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