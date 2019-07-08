كهرباء ميسان تعلن عن عدد المشاريع المنفذة في النصف الاول من العام الحالي

2019/07/08 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الاثنين، عن عدد المشاريع المنفذة بالنصف الاول من العام الحالي في عموم المحافظة.وقال مدير الفرع المهندس جاسم راضي بريدي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "ملاكاته في قسم تنفيذ المشاريع وباسناد من قسم الهندسة الميكانيكية وصيانة القابلوات فضلا عن الاقسام و الشعب الساندة تمكنت من إنجاز(١٣) بنسبة(١٠٠ %) مع إدخالها للعمل"، مشيراً الى، ان "تلك المشاريع كانت استحداث مغذيات (١١ ك.ف)، وخطوط مغذية للمحطات الثانوية (٣٣/ ١١ ك.ف)، وتأهيل وحل اختناقات على الشبكة الكهربائية".

وأضاف، ان "من ضمن المشاريع المنجزة، استحداث ١٦ مغذي / ١١ ك.ف/ في مركز المحافظة وعدد من الاقضية و النواحي"، لافتاً الى، ان "هنالك مشاريع قيد الإنشاء شارفت على الإنجاز بنسبة (١٠٠ %) في الإيام القادمة".

وبين المهندس جاسم راضي بريدي، بان "المشاريع المنفذة كانت ضمن خطط الشركة لعام ٢٠١٩، المشاريع الطارئة لصيف الحالي، المشاريع الطارئة لعام ٢٠١٩"، منوهاً، ان "المشاريع المنجزة أسهمت في فك الاختناقات و توزيع الأحمال و استقرار التيار الكهربائي وساعات التجهيز في ميسان".

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