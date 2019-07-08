كهرباء ميسان تعلن عن عدد المشاريع المنفذة في النصف الاول من العام الحالي

وأضاف، ان "من ضمن المشاريع المنجزة، استحداث ١٦ مغذي / ١١ ك.ف/ في مركز المحافظة وعدد من الاقضية و النواحي"، لافتاً الى، ان "هنالك مشاريع قيد الإنشاء شارفت على الإنجاز بنسبة (١٠٠ %) في الإيام القادمة".
وبين المهندس جاسم راضي بريدي، بان "المشاريع المنفذة كانت ضمن خطط الشركة لعام ٢٠١٩، المشاريع الطارئة لصيف الحالي، المشاريع الطارئة لعام ٢٠١٩"، منوهاً، ان "المشاريع المنجزة أسهمت في فك الاختناقات و توزيع الأحمال و استقرار التيار الكهربائي وساعات التجهيز في ميسان".
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