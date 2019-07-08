محافظ النجف يلتقي مسؤولي البلدية لمناقشة تفعيل الموارد المحلية

2019/07/08 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

ترأس محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا ضم مدير بلدية النجف ومسؤولي الأقسام فيها لمناقشة خطط المديرية للمرحلة المقبلة

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