2019/07/08 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الاثنين ، عن عدد المشاريع المنفذة بالنصف الاول من العام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء ميسان تعلن عن عدد المشاريع المنفذة في نصف العام الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء ميسان تعلن عن عدد المشاريع المنفذة في نصف العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).