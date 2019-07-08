وزير التعليم العالي يوعز بفتح تحقيق بشأن الاعتداء على عميد كلية التراث

2019/07/08 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجَه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، بفتح تحقيق عاجل بشأن حادث الاعتداء على عميد كلية التراث الجامعة.

وأوضح بيان للوزارة، ان السهيل شدد على ضرورة الكشف بأسرع وقت، عن ملابسات الاعتداء على عميد الكلية، كاظم احمد جواد، وما رافقه من إلحاق اضرار بكلية التراث الجامعة، مشيرا الى تواصله مع وزير الداخلية، للكشف عن خلفيات الجريمة النكراء ومن يقف وراءها.

وحذر السهيل، العصابات الاجرامية، ومن يقف وراءها، من المساس بأي مفصل من مفاصل المؤسسة التعليمية والاكاديمية وأعضائها، مؤكدا انه لن يتوانى عن إتخاذ أقصى الإجراءات، للحفاظ على المؤسسة التعليمية ومنتسبيها.

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