2019/07/08 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى (تشكيلات وزارة النقل) ، إعادة تشغيل معمل وحدة العربات في الشالجية بعد أن كان متوقفا عن العمل أكثر من 4 سنوات .واوضحت الشركة في بيان : تم تصليح واعمار 8 عربات مسافرين فرنسية مختلفة تتكون من عربة مطعم وعربتي صالون و 5 عربات مختلفة وفق للمواصفات القياسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعيد معمل عربات السكك في الشالجية الى العمل من جديد والاخير يكمل تأهيل (8) عربات مسافرين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعيد معمل عربات السكك في الشالجية الى العمل من جديد والاخير يكمل تأهيل (8) عربات مسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).