القوات الامنية خلال عملية” إرادة النصر” على اوكار ومعامل للتفخيخ ضمن قاطع صلاح الدين

2019/07/08 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية خلال عملية” إرادة النصر” على اوكار ومعامل للتفخيخ ضمن قاطع محافظة صلاح الدين.وذكرت خليــــــــــة الإعــــــــلام الأمـــــــني في بيان ” ان القوات المسلحة العاملة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين وخلال عملية “إرادة النصر” وليومها الثاني على التوالي، تواصل فعالياتها البطولية ،اذ عثر اللواء 31 في الحشد الشعبي على وكر يحتوي معمل تفخيخ […]

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