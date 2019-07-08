2019/07/08 | 18:01

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مفوضة حقوق الإنسان: ظروف احتجاز المهاجرين واللاجئين في أمريكا مروعة

قالت ميشيل باشليه، مديرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم

الاثنين، إنها تشعر بالفزع إزاء الظروف التي تحتفظ فيها الولايات

المتحدة بالمهاجرين واللاجئين المحتجزين، بمن فيهم الأطفال.وأضافت: "كطبيبة أطفال، وأيضا أم ورئيس دولة سابق، أشعر بصدمة شديدة

لأن الأطفال يجبرون على النوم على الأرض في مرافق مكتظة، دون الحصول

على رعاية صحية أو طعام كاف، وظروف صرف صحي سيئة".

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