هداف الانيق: وجهتي المقبلة ستكون مفاجأة للجميع

2019/07/08 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أكد مهاجم نادي الطلبة مروان حسين، أن وجهته المقبلة ستكون مفاجأة للجميع، مبيناً انه تلقى عروضاً من فريقين جماهريين.وقال حسين لـ / المعلومة/ إن “وجهتي في الفترة المقبلة ستكون مفاجأة للجميع، حيث امتلك عروضاً محلية وخليجية وسأتخذ القرار المناسب بعد نهاية الدوري الممتاز”.وواضح انه “تلقيت اتصالاً شخصياً من مدرب الزوراء […]

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