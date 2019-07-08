الكعبي يدعو منظمات المجتمع المدني للتنسيق مع مجلس النواب في إعداد وإنضاج القوانين

2019/07/08 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي جميع النقابات المعتمدة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والاتحادات ومراكز البحوث ومختلف المنصات الاعلامية والجهات ذات العلاقة بأن يكونوا شركاء أساسيين و حقيقيين مع مجلس النواب في التشاور والتنسيق في عقد الورش والندوات وممارسة دورها الفاعل في إعداد وإنضاج مسودات ومقترحات ومشاريع القوانين .

وشدد الكعبي عند حضوره ، اليوم الاثنين، الجلسة الحوارية الثانية لمناقشة مسودة قانون حرية الوصول الى المعلومة في مقر نقابة المحامين العراقيين ، والتي نظمتها منظمة برج بابل،على أهمية الأخذ بكافة المقترحات والرؤى واستيعاب الأفكار المطروحة خلال الندوات ودراستها بشكل مُكثف ودقيق بما يُسهم في الوصول الى صيغة قانون تراعِ العدالة وسيادة القانون وتوفير بيئة صحية في الحصول على المعلومات ضمن النصوص الحاكمة والموافقة للدستور .

واشار الى ان مثل هذه الورش قد تختصر الوقت وتنضج الأفكار وتوحدها ، وهناك ضرورة في استمرارها للوصول الى تشريعات اكثر رصانة ودقة وأثر .

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