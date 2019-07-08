أمانة بغداد تصدر توجيهًا إلى دوائرها بشأن الأعلام العراقية

2019/07/08 | 18:07

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد عن توجيه كافة دوائرها باستبدال وتعويض الاعلام العراقية التي تعرضت للضرر او تغيرت ألوانها بسبب الضروف الجوية او غيرها من الأسباب.

وقالت الأمانة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه "انها وجهت قواطعها البلدية كافة وفي جميع مناطق العاصمة باستبدال الاعلام ضمن مبانيها وكذلك الساحات والجسور وغيرها من المرافق العامة ".

ودعت الأمانة "المؤسسات الحكومية الاخرى بمراعاة وضع الاعلام والساريات التي تقع ضمن حدود مبانيها بمتابعتها واستبدال المتضرر منها وايلاءه الأهمية اللازمة".

بغداد اليوم _ البصرة

صوت مجلس محافظة البصرة خلال جلسته، اليوم الاثنين، على تنفيذ مشاريع للوقف الشيعي وقطاعات أخرى في المحافظة.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بمجلس المحافظة، نشأت المنصوري، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، إن "مجلس محافظ

بغداد اليوم- بغداد

انتقدت كتلة النهج الوطني، الاثنين، الإجراءات الحكومية بخصوص الباعة الجوالين في مختلف مناطق العاصمة.

وقال النائب عن الكتلة حسن العقابي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه "ان من أبرز أولويات الحكومة الحريصة على شعبها ال

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قائممقامية خانقين في محافظة ديالى، الاثنين (08 تموز 2019)، موافقة وزارة الداخلية على منح مواطني القضاء، حرية الحصول على جوازتهم من محافظتين.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مديرية شؤون الجوازات في محافظة ديالى،

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