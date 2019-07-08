مواطن يطلق مبادرة مع اطفاله لدعم واحترام رجال المرور شرقي كربلاء

2019/07/08 | 18:08

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … أطلق مواطن من قضاء الهندية ( طوريج ) شرقي محافظة كربلاء ، الاثنين ، مبادرة أنسانية بمشاركة أطفاله تحت شعار ( السلامة أولا ) و ( لا تسرع يا بابا نحن في أنتظارك ) لدعم واحترام رجال المرور في القضاء .

وقال مصدر أمني لــــ ( المستقلة ) إن “مواطنا من أهالي قضاء الهندية اقدم على خياطة ملابس مرور وعلى نفقته الخاصة لاطفاله الصغار وأنزالهم الى الشارع مع مفارز المرور حاملين لافتات ( السلامة أولا ) و ( لا تسرع يا بابا نحن في انتظارك ) “.

وأضاف المصدر إن “المبادرة الجميلة التي أطلقها المواطن الذي رفض كشف أسمه والتصوير ، عبرت عن مدى حب افراد الشعب العراقي لبلدهم الغالي من خلال دعم الانظمة والقوانين والتي تعتبر اساس سير الحياة في جميع بلدان العالم ، كذلك دعما لاحترام رجال المرور “.

وأشار الى إن “براعم الأطفال شاركوا رجال المرور من خلال حث المواطنين على الالتزام بقواعد السير الآمنة والقوانين والانظمة المرورية السارية ، وذلك دعما لرجال المرور وحفاظا على سلامة وارواح المواطنين “.

وتابع ، كما “كان شعور متبادل من قبل مفارز المرور داخل قضاء الهندية مع الاطفال في دعم مبادرتهم هذه القيمة والفريدة من نوعها ومشاركتهم بكل جدية في تنظيم وانسيابية سير العجلات “.

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