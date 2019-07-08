صالح والنجيفي يؤكدان أهمية العمل المشترك للارتقاء بواقع الخدمات

2019/07/08 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك للارتقاء بواقع الخدمات.





وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق”

وأضاف، انه “تم التأكيد على ضرورة تضافر جهود الجميع لترسيخ الامن والاستقرار في البلاد، واهمية العمل المشترك من اجل الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للشعب العراقي”.

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