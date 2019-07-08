مجلس النواب يصوت على تعديل موازنة 2019 ويناقش ملفات خدمية

2019/07/08 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏اليوم ‏وبحضور203 نائبا، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية ‏العراق للسنة المالية 2019 .وانجز المجلس التصويت على مقترح لتعديل النظام الداخلي وتشكيل لجنة مستقلة بأسم لجنة الاتصالات والاعلام وتنقل صلاحياتها ومهامها من لجنتي الخدمات والثقافة والاعلام.[…]

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