امانة بغداد توجه دوائرها باستبدال وتعويض الاعلام العراقية التي تعرضت للضرر

2019/07/08 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت امانة بغداد دوائرها باستبدال وتعويض الاعلام العراقية التي تعرضت للضرر او تغيرت ألوانها بسبب الظروف الجوية او غيرها من الأسباب الامانة.وقالت في بيان” انها وجهت قواطعها البلدية كافة وفي جميع مناطق العاصمة باستبدال الاعلام ضمن مبانيها وكذلك الساحات والجسور وغيرها من المرافق العامة داعية المؤسسات الحكومية الاخرى الى مراعاة وضع الاعلام والساريات التي […]

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