المملوك نائبا للرئيس السوري وتغيرات بالقيادات الامنية

2019/07/08 | 18:12

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(المستقلة)..



اعلن في العاصمة السورية عن تعيين اللواء علي المملوك نائباً للرئيس السوري بشار الاسد خلفاً للواء محمد نصيف – ابو وائل.

كما عينت القيادة السورية اللواء غسان اسماعيل في منصب مدير ادارة المخابرات الجوية خلفاً للواء جميل الحسن، و تعيين اللواء ناصر العلي في منصب مدير ادارة امن الدولة خلفاً للواء ديب زيتون.

واشارت مصادر الى ان الحسن وزيتون سيتم الاستعانة بهما في مناصب استشارية بارزة.

المصدر: ليبانون ديبايت

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