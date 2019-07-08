الاتحاد الأوروبي ينتظر استنتاجات الطاقة الذرية حول إجراءات طهران النووية

2019/07/08 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلق بروكسل من تصريحات طهران حول خفض إلتزاماتها في الاتفاق النووي.

واوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي ينتظر بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعتبارها الهيئة الوحيدة التي يمكنها مراقبة إيران بموجب هذا الاتفاق، اذ أكدت ان الدول الاوروبية قلقة من تجاوز طهران لنسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها.

وطالب الاتحاد الأوروبي ايران بالتوقف الفوري عن اتخاذ أي إجراء من شأنه عرقلة حسن سير الاتفاق الموقع بينها وبين مجموعة خمسة زائد واحد عام الفين وخمسة عشر بشأن أنشطة ايران النووية.

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