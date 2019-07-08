الخارجية الايرانية.. تؤكد: قرار دمج الحشد الشعبي مع الجيش يخص العراق فقط

2019/07/08 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة… أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الايرانية، سيد عباس موسوي، اليوم الإثنين، أن قرار ضم الحشد الشعبي للجيش العراقي هو بيد الحكومة العراقية وحدها.ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، وتابعتها وكالة / بدر نيوز/، عن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية، عباس موسوي، ان “قرار رئيس الوزراء العراقي لضم الحشد الشعبي الى قوات […]

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