2019/07/08 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن توجيه دوائرها كافة باستبدال وتعويض الاعلام العراقية التي تعرضت للضرر او تغيرت ألوانها بسبب الظروف الجوية او غيرها من الأسباب.وأكدت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “وجهت قواطعها البلدية كافة وفي جميع مناطق العاصمة باستبدال الاعلام ضمن مبانيها وكذلك الساحات والجسور وغيرها من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد توجه باستبدال وتعويض الاعلام العراقية التي تعرضت للضرر وكالة خطوة برس.

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