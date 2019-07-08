وسيط ايراني: أشخاص سيئون منعوا ميمي من الانتقال إلى أوروبا

2019/07/08 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اكد الايراني بهروز دزهبود، وكيل اعمال لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة مهند علي “ميمي”، أن هناك اشخاص سيئون في نادي الشرطة منعوا اللاعب من الاحتراف في اوروبا.وقل دزهبود لـ / المعلومة/ إنه “لدي بالفعل عروض حالية من تركيا وروسيا وإيطاليا بالإضافة إلى عروض اخرى، لكن للاسف جميع الصفقات لم تتم بسبب ادارة […]

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