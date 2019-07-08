امتحانات السادس الإعدادي.. “العشائرية” حاضرة وابتكارات الغش متطورة

2019/07/08 | 18:18

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سومر نيوز: بغداد..



تتزايد بشكل مطرد الضغوطات على طلبة السادس الأعدادي أثناء تأديتهم الامتحانات الوزارية “البكلوريا...

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