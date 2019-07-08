هداف الانيق: وجهتي المقبلة ستكون مفاجأة للجميع

2019/07/08 | 18:18

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بغداد:سومر نيوز

أكد مهاجم نادي الطلبة مروان حسين، أن وجهته المقبلة ستكون مفاجأة للجميع، مبيناً انه تلقى عروضاً من فريقي...

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