2019/07/08 | 18:18
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هداف الانيق: وجهتي المقبلة ستكون مفاجأة للجميع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد مهاجم نادي الطلبة مروان حسين، أن وجهته المقبلة ستكون مفاجأة للجميع، مبيناً انه تلقى عروضاً من فريقي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هداف الانيق: وجهتي المقبلة ستكون مفاجأة للجميع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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