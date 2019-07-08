إداريو صحة كربلاء يتظاهرون وسط المحافظة ويهددون بموقف اخر!

2019/07/08 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ تظاهر العشرات من الملاكات الادراية في دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، أمام مبنى الدائرة وسط مدينة كربلاء للمطالبة بزيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين إسوةً بالملاكات الصحية الاخرى.وبين نقيب اإداريي كربلاء حيدر الدراجي، لوكالة "النبأ" للاخبار، ان "الاداريين هم عصب وزارة الصحة ودوائرها ومن هذا المنطلق نظمنا هذه الوقفة لمطالبة الحكومتين المركزية والمحلية برفع التمييز بين أبناء الوزارة الواحدة، وتلبية مطالب الكوادر الادارية".

من جانبه أكد علي عنيوه محاسب أقدم في دائرة صحة كربلاء، لوكالة "النبأ" للاخبار، ان "الوقفة تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم"، مؤكداً انه "في العاشر من شهر تموز الجاري سيكون للملاكات الادارية موقف آخر إن لم تنفذ مطالبهم".انتهى/س

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