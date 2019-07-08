نتائج اليوم الثاني لعمليات إرادة النصر

2019/07/08 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة العاملة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين وخلال عملية "إرادة النصر" وليومها الثاني على التوالي، تواصل فعالياتها البطولية.وذكرت الخلية في بيان حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "اللواء 31 في الحشد الشعبي تمكن من العثور على وكر يحتوي معمل تفخيخ و٨ صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، كما عثر على معملين للتفخيخ أيضاً يحتويان ٦صواريخ نمساوي و٨ صواريخ كاتيوشا أيضاً، ودار مفخخة وحزام ناسف ومواد لوجستية ووكر يحتوي معمل للتفخيخ و8 صواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، وقد تمت معالجتها من قبل مفارز الهندسة".

وأضاف، أن "فوج سوات عثر على وكر وقد تمت معالجتة، فيما عثر اللواء 91 في فرقة المشاة الرابعة عشر على مركز للإتصالات ومعمل لتصنيع العبوات و٥عبوات ناسفة محلية الصنع و٦ قذائف نمساوي وقنبرتي هاون ٦٠ ملم و٤ صواريخ دبابة وكبسولتين وقداحتي تفجير، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا"، لافتاً الى ان "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير وكر وتفجير ٣ عبوات ناسفة في "قرية الشويلي".

وبحسب البيان تمكن طيران الجيش من "تدمير عجلة للارهابيين، وارشد القطعات الأرضية على عجلة أخرى وقد تم ضبطها ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، ومازالت العمليات مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".انتهى/س

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