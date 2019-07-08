الحلبوسي يوجه دعوة رسمية لنظيره القطري لزيارة العراق

2019/07/08 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعوة رسمية لنظيره القطري احمد بن عبدالله آل محمود لزيارة بغداد.

جاء ذلك خلال لقاء سفير جمهورية العراق في الدوحة عمر البرزنجي، اليوم الاثنين، برئيس مجلس الشورى القطري.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت ا[اين]سخة منه، ان" البرزنجي سلمه خلال اللقاء رسالة الدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب لزيارة العراق، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون البرلماني وتثمين وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين".من جانبه قدم رئيس مجلس الشورى شكره وامتنانه لهذه الدعوة الكريمة ووعد بتلبيتها بأقرب وقت ممكن ، مشيداً بالعراق حكومة وشعباً والتأكيد على حرص دولة قطر على تعزيز وتطوير العلاقات مع العراق.واضاف" كما جرى بحث مجموعة من الملفات الثنائية والسبل الكفيلة بتدعيم وتطوير العلاقات والروابط العميقة التي تجمع البلدين واهم القضايا التي تخص المنطقه حيث تم التأكيد على اهمية التهدئة والحوار لحل الازمات كافة التي تشهدها المنطقة".اشار السفير الى ان" فرص ومجالات التعاون كبيرة خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري".

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