اهالي خانقين يستطيعون الحصول على جواز السفر من محافظتين

2019/07/08 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى محمد ملا حسن البدء باصدار جوازات السفر لاهالي القضاء من محافظتين.وقال في بيان انه”تم البدء باصدار جوازات السفر لاهالي خانقين في محافظتي ديالى والسليمانية./انتهى

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