2019/07/08 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة الوثبة بغداد ٨ تموز ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٦٢٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tuHcvzI_NHg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة الوثبة بغداد ٨ تموز ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٦٢٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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