2019/07/08 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحديات خدمية وبطالة مستشرية وفساد يخيم على الوطن | تقرير: صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OFDcq8TX5zA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحديات خدمية وبطالة مستشرية وفساد يخيم على الوطن | تقرير: صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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