صحة كربلاء تعلن إتلاف أكثر من 25 طناً من مادة بيض المائدةالمحظور استيراده

2019/07/08 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

كربلاء

أعلنت دائرة

صحة محافظة كربلاء، الإثنين، عن ضبط وإتلاف أكثر من 25 طناً من مادة بيض المائدة،

كانت موَردة من إحدى دول الجوار الموبوءة بأنفلونزا الطيور لحساب أحد تجار الجملة

بالمحافظة.

وقال مدير

شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة كرار جواد العباسي في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن “إحدى فرقنا الرقابية الصحية، وأثناء

قيامها بجولة تفتيشية، شملت عدداً من المحال التجارية وأسواق البيع بالجملة،

لمتابعة المواد الغذائية المعروضة فيها، ومدى إلتزام أصحابها بالشروط الصحية

الواجب توفرها فيها، تمكنت من ضبط كمية كبيرة تقدر بأكثر من ( 25) طن من مادة بيض

المائدة”.

وأضاف العباسي

أنه “بعد التأكد من الأوراق الثبوتية للمادة، تبين إنها موردة من إحدى دول

الجوار الموبوءة بأنفلونزا الطيور، التي وحسب الموقف الوبائي لمرض انفلونزا

الطيور، يمنع منها وقرابة 30 دولة، إستيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية

والمجمده والجارحة والزينه، فضلاً عن البيض بنوعيه المائدة والتفقيس وريش الطيور،

وجميع المواد التي تدخل الدواجن اومنتوجاتها في تركيبتها”.

وأكد أن

“الشحنة كانت معبأة في ( 1156) كارتون، سعة ( 360 ) بيضة في الكارتون

الواحد”، لافتاً الى أن “صاحب المخزن، قام بتغيير بعض الكراتين لأصل

المادة وإعتبارها محلية المنشأ ، ومن ثم تسويقها للبيع في الأسواق المحلية”،

موضحاً أنه “تم حجز الكمية ومصادرتها، وفقاً لقرار صادر من اللجنة العليا

لمرض إنفلونزا في مجلس الوزراء، والقاضي بمنع دخول البيض وجميع منتجات الدواجن

والطيور الحية من جميع دول الجوار الى المحافظات العراقية ، بسبب وجود بؤر للمرض

في تلك المناطق ، وإتلافها حال ضبطها حفاظاً على صحة المواطنين”.

وتابع

العباسي، أنه “تم إتلاف المادة المصادرة في مناطق الطمر الصحي، وفرض غرامة

مالية بحقه وإغلاق مخزنه”.

وطالب مدير

الشعبة، التجار وأصحاب المعامل والمنتجات الغذائية ومورديها بـ “الإلتزام

بالقوانين والأنظمة الصحية، لتجنب المساءلة القانونية والخسائر المالية”،

داعياً المواطنين الى “ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها

والإبلاغ عن المخالفين إلى شعبة الرقابة الصحية حفاظاً على الصحة العامة”.

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