الصحة تعفي مرضى الثلاسيميا من رسوم مراجعات

2019/07/08 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم

عبد الزمان، اليوم الاثنين، استحصال موافقة وزارة الصحة على طلب وزارة العمل

باعفاء مرضى الثلاسيميا من رسوم مراجعات جميع المستشفيات فضلا عن شمولهم بمستحقات

المعين المتفرغ وفق قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال بيان

لوزارة العمل تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة العمل وجهت

طلبا الى وزارة الصحة تروم فيه شمول مرضى الثلاسيميا بامتيازات واعفاءات تم تشخيص

الحاجة لها من خلال زيارة فريق الرصد الميداني الى مستشفى الكرامة التعليمي ببغداد

للاطلاع على احتياجات مرضى الثلاسيميا فيها”.

واضاف البيان

ان “وزارة الصحة وافقت على طلب وزارة العمل المتضمن الغاء رسوم مراجعات

المستشفيات والايعاز الى الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية لتوفير

احتياجات مستشفى الكرامة التعليمي لما يحتاجه مرضى الثلاسيميا فضلا عن فتح منفذ في

المستشفى لشمولهم براتب المعين المتفرغ”.

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