مجلس انقاذ الانبار: هنالك مخاوف من وجود قيادات امنية تعمل لصالح القوات الامريكية

2019/07/08 | 19:22

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بغداد:سومر نيوز

طالب مجلس إنقاذ الانبار، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإعادة...

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