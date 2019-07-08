رئيس الجمهورية يبحث مع السيد عمار الحكيم الأوضاع السياسية وموقف العراق من تصاعد التوترات في المنطقة

2019/07/08 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهوريةالدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم الأوضاع السياسية وموقف العراق من تصاعد التوترات في المنطقة.

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