التخطيط النيابية: سنخصص فائض موازنة 2019 لدفع الديون وتعيين ذوي الشهداء

2019/07/08 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة التخطيط النيابية، الاثنين، عن وجود خطة لاستغلال الفائض من أموال الموازنة الاتحادية لعام 2019 لتسديد الديون الخارجية المترتبة على الحكومة وتعيين ذوي الشهداء والجرحى.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “لجنة التخطيط تخطط بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية لاستغلال الفائض من أموال الموازنة الاتحادية لعام 2019 لتسديد […]

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