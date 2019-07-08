2019/07/08 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ تسببت الكوارث الطبيعية في أمريكا، بإغلاق قاعدة عسكرية مهمة في الولايات وايقافها عن العمل.وذكر الموقع الأمريكي المتخصص بالأخبار العسكرية "MILITARY"، أن "واحدة من أكبر القواعد البحرية الأمريكية في بحيرة الصين المتواجدة بولاية كاليفورنيا، تم إغلاقها بعد زلزال قوي ضرب المنطقة"، ماأسفر عن تدمير جزء كبير من الميناء العسكري.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن "الولاية الأمريكية شهدت سلسلة من الهزات وصلت إلى السبع درجات، وهذا يعد مؤشراً خطيراً في تلك المنطقة"، لافتة الى انه "تم تسجيل زلازل بلغت قوتها 7.1 درجة مخلفةً تدميراً أساسياً بجزء كبير من القاعدة البحرية الأمريكية وهذا ما استدعى لإغلاقها".

وتقع القاعدة البحرية الأمريكية في بحيرة الصين وتتمدد على مساحة تزيد على 4.5 ألف كيلومتر مربع وتتألف من عدة أقسام وميناء ومبان.انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تغلق أكبر قواعدها العسكرية لهذا السبب!) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تغلق أكبر قواعدها العسكرية لهذا السبب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).