2019/07/08 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات الحشد الشعبي مهامها التي انطلقت من محافظة صلاح الدين من ثلاثة محاور لتطهير صحراء الجزيرة بشكل كامل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، العمليات التي انطلقت امس من ثلاث محافظات لتطهير صحراء الجزيرة والتي باشرت بها قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش وبغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية انهت المهام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محاور صلاح الدين تنهي مهامها من عمليات إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاور صلاح الدين تنهي مهامها من عمليات إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاور صلاح الدين تنهي مهامها من عمليات إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).