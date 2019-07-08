مجلس المثنى: نواحي بالمحافظة لم تصلها خطوط الكهرباء حتى الآن

2019/07/08 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ المثنى… أفاد مجلس محافظة المثنى، اليوم الاثنين، بعدم وصول خطوط نقل الطاقة الى ناحيتي البصية والسلمان والتي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، لافتاً الى ان الأهالي يعتمدون على المولدات بواقع 8 ساعات يومياً.وذكر عضو المجلس احمد صلال في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إنه “بعد ان وصلت الكهرباء الى […]

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