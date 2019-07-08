ظريف: الفريق “ب” باع ترامب بحماقة

2019/07/08 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على “تويتر” اليوم الاثنين إنه ليس بوسع القوى العالمية التفاوض على اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015.وحسب “رويترز” هددت إيران اليوم الاثنين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 % […]

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